США разрешат беспошлинный ввоз товаров из Киргизии в рамках «ВСП+»

Бишкек, , 13:08 — REGNUM Американские власти предоставят Киргизии возможность беспошлинного ввоза 3 500 видов товаров в рамках программы «ВСП+». Об этом заявил помощник торгового представителя США по торговой политике и экономике Эдвард Грессер на заседании тематического круглого стола, пишет «Tazabek».

По словам представителя, это позволит киргизстанским производителям поставлять некоторые виды промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров для путешествий, ювелирных изделий и полезных ископаемых, в частности — золото.

«Программа дает возможности, однако есть ряд требований, которые необходимы учитывать. Есть ряд продуктов, которые нельзя экспортировать в США — большинство видов текстильной продукции и одежды, часы, обувь, многие сельхозпродукты», — уточнил он.

Грессер отметил, что по итогам 2017 года в рамках программы «ВСП+» в США из других стран было завезено продукции на $21,2 млрд (1 трлн 418,1 млрд рублей по текущему курсу). При этом доля поставок товаров из Киргизии по «ВСП+» в минувшем году составила менее 1% от общего объема экспорта в США.

«Приоритетной ВСП-продукцией являются шали, шарфы, митенки, мантии, вуали. Национальные флаги, другие готовые изделия из текстиля, продукты для животных, непригодные для потребления человеком, также являются приоритетными», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил вступление Киргизии в программу «Всеобщая система преференций плюс» («ВСП +»), позволяющую применить нулевые таможенные ставки для более чем 6000 товарных позиций при их экспорте в страны Европы, но только после прохождения этой продукцией сертификации на соответствие стандартам ЕС.

В 2016 году, благодаря схеме «ВСП+», Киргизия смогла поставить в Евросоюз различную продукцию на общую сумму в $68 млн (около 4,55 млрд рублей по текущему курсу), что на 53% больше, чем за 2015 год.

Отметим, что статусом участника программы «ВСП+» сейчас обладают всего девять стран в мире: Армения, Боливия, Грузия, Кабо-Верде, Киргизия, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филиппины.

Требования, предъявляемые по статусу к экспортерам, включают в себя не только техрегламенты. Этот статус требует от Киргизии полного выполнения обязательств по 27 международным конвенциям: соблюдению прав человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам, а также по созданию обзора порядка реализации товаров в соответствии с нормами этих конвенций.