Главу МИД Австрии хотят уволить после приглашения Путина

Вена, , 13:08 — REGNUM Глава МИД Австрии Карин Кнайсль должна подать в отставку после того, как она пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина. Об этом член Европарламента от Австрии Мишель Реймон написал в своём Twitter.

По словам депутата фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» Реймона, данное приглашение «нанесло ущерб» имиджу Австрии на международной арене.

«Кнайсль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы не вредить имиджу Австрии», — написал он.

https://twitter.com/michelreimon/status/1030006482270597120

Также Реймон подчеркнул, что в том случае, если глава МИД Австрии не уйдёт в отставку добровольно, канцлер Австрии Себастьян Курц должен уволить министра принудительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина пригласили на торжество, когда он находился в Вене. Президент принял приглашение «с удовольствием», подчеркнул официальный представитель Кремля.

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