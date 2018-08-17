МИД Австрии: визит Путина на свадьбу не влияет на внешнюю политику Вены

Вена, , 13:05 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль носит личный характер, заявляют власти Австрии. Об этом пишет газета Salzburger Nachrichten 16 августа.

«Это прежде всего частный праздник и личный визит, из него не вытекает никаких изменений во внешней политике Австрии», — сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел журналистам.

Между тем предстоящая поездка Владимира Путина вызвала серьезную полемику в австрийских средствах массовой информации. Например, оппозиционная газета Kurier жестко критикует приглашение от Кнайсль: Австрии придется вновь демонстрировать Брюсселю, что она остается надежным партнером Брюсселя, без того находящейся под огнем упреков в евроскептицизме нынешнего правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, свадьба 53-летней Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в австрийской земле Штирия. На торжество приглашены также канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

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