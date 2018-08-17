Пятница, 17 Августа 2018 года
13:09:52 МСК

В ООН назвали дату возможных переговоров воюющих сторон в Йемене

Политика

Они могут состояться 6 сентября

Женева, Швейцария, 17 августа 2018, 13:03 — REGNUM  Противоборствующие стороны в гражданской войне в Йемене приглашены для проведения переговоров, которые запланирована на 6 сентября, заявили в ООН, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступила Алессандра Веллуччи, официальный представитель Отделения ООН в Женеве.

«Я могу подтвердить, что управление специального посланника ООН направило приглашения правительствам Йемена и группировке «Ансар Алла», — отметила она.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. После свержения повстанцами-хуситами президента Мансура Хади в вооруженный конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить