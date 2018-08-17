От блокировки ж/д сообщения между Украиной и РФ выиграет Белоруссия

Киев, , 12:59 — REGNUM Политолог Константин Бондаренко считает, что отмена пассажирских перевозок и пассажирского железнодорожного сообщения с Россией не являются «эффективной мерой» для прекращения войны на Донбассе и урегулирования ситуации в Азовском море.

Об этом Бондаренко заявил 17 августа в эфире телеканала «112 Украина».

«На протяжении последних нескольких лет мы убедились, что ограничительные меры не имели эффективного результата», — сказал Бондаренко.

Он сообщил, что от прекращения пассажирского и прямого ЖД-сообщения с Москвой выиграют перевозчики Белоруссии.

«Выиграет точно Беларусь. Она уже неоднократно выигрывала на нашем кризисе… Не только я, но и другие люди привыкли к поездкам в Москву через Минск. Наши граждане найдут способ ездить в Россию, если у них возникнет такая необходимость», — заверил Бондаренко.

Кроме того, политолог заметил противоречивость в отмене пассажирского сообщения на фоне сохранения грузового железнодорожного сообщения с Россией.

«Создание искусственных неудобств для граждан, которые действительно собираются уехать в Россию, вносит озлобленность по отношению к нынешней власти. Тот, кто хочет поехать в Россию, он поедет несмотря ни на что», — рассказал Бондаренко.

При этом политолог частично согласился с мнением, что вопрос разрыва ЖД-сообщения с Россией политики используют накануне украинских выборов.

«Однозначно, некоторые политические силы попытаются использовать данное решение в своих политических целях», — признал Бондаренко.

Как сообщалось, 16 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что министерство инфраструктуры подготовило проекты решений о запрете пассажирских перевозок и железнодорожного сообщения с РФ. В ближайшее время соответствующие решения направят на согласование в Кабмин.

«Я уверен, что те контраргументы, которые мы предложим в ближайшее время, Кабинет министров поддержит. Министерство инфраструктуры уже их наработало, у нас есть несколько сильных ответных ударов… Я считаю, что таким образом мы обезопасим украинцев, которые ездят в РФ», — сказал Омелян.

Напомним, 7 августа министр Омелян заявил, что Украина не может прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств, которые взяла в рамках Всемирной торговой организации. Он сообщил, что министерство подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях.