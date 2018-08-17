В Италии могут национализировать дороги после обрушения моста в Генуе

Генуя, Италия, , 12:52 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо обвинил компанию Autostrade per l'Italia, которая обслуживала в том числе обрушившийся мост в Генуе, в пренебрежении безопасностью, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, если операторы не могут надлежащим образом исполнять свои обязанности, то взять на себя управление автострадами должно государство. Он отметил, что компаниям надо инвестировать в безопасность, а не направлять деньги на дивиденды.

Напомним, 14 августа в Генуе в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, десять по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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