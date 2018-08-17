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Посол США в Йемене анонсировал мирные переговоры в Женеве

Политика

Дипломат настроен позитивно

Посол США в Йемене анонсировал мирные переговоры в Женеве
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Переговоры

Сана, 17 августа 2018, 12:59 — REGNUM  Посол США в Йемене Мэтью Тьюллер заявил, что предстоящие переговоры, которые пройдут в Женеве, могут стать первым шагом решению проблемы урегулирования конфликта в стране, сообщает 17 августа Al Arabia.

«Я провел встречи с обеими сторонами конфликта в Йемене, все они готовы участвовать в переговорах без каких-либо предварительных условий», — подчеркнул американский дипломат.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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