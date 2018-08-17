Душанбе и Ташкент нацелены на исторический прорыв в отношениях

Ташкент, , 12:43 — REGNUM Сегодня, 17 августа, будет подписан большой объем новых документов о сотрудничестве, в котором будут рассмотрены важные направления двустороннего сотрудничества Таджикистана и Узбекистана. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который находится в Ташкенте с государственным визитом.

«Конечно, самым важным из этих документов является подписание Соглашения о стратегическом партнерстве, которое выводит двусторонние отношения на новый уровень. Эта мера является историческим прорывом для наших искренних усилий по укреплению дружбы и добрососедства между Таджикистаном и Узбекистаном», — сказал Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана также поблагодарил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева за возможность совершить государственный визит и добавил, что «сегодняшнее заседание придаст серьезный импульс прогрессивному развитию добрососедских отношений стран», пишет его пресс-служба.

Напомним, сегодня, 17 августа Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В резиденции «Куксарой» главы государств провели встречу в узком формате и обсудили ряд вопросов относительно развития сотрудничества в различных сферах.