Потери Украины от запрета ж/д сообщения с Россией составят 3 млрд в год

Киев, , 12:42 — REGNUM Россия может нанести серьёзный удар по экономике Украины, в случае если Киев примет решение об отмене пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом 17 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008−2011 гг.) Степан Гавриш, комментируя слова министра транспорта Владимира Омеляна о возможной отмене железнодорожного сообщения с Россией.

«Если мы откажемся от пассажирских перевозок, то сможет ли Россия заблокировать ж/д перевозки, которые наполняют украинский бюджет на сумму около 3 млрд долл. США? Более того, они обеспечивают украинскую экономику всем необходимым, начиная от редкоземельных минералов, угля и ядерного топлива. Не запретит ли Россия вывозить отработанное ядерное топливо своих же твеллов на сохранение в Красноярский край… Не будем забывать, что за последнее время Россия уже вывела из Украины значительную часть ж/д сообщения», — сказал Гавриш.

В то же время он призвал министра Омеляна поднять вопрос пересмотра статуса Азовского моря.

«Россия воспользуется слабой позицией, как в айкидо: когда соперник промахивается, его инерция используется для его же поражения. Ситуация в Азовском море критична для Украины. Этим вопросом нужно отдельно заниматься. Нельзя министру убегать от нее угрозами отменить несколько поездов, которые идут из Украины в Россию. Тем более что они все прибыльные… Министру стоит озвучить идею денонсации соглашения между Украиной и Россией относительно статуса Азовского моря как внутреннего моря», — подчеркнул Гавриш.

По его словам, провокационные заявления Омеляна демонстрируют слабость президента Украины Петра Порошенко.

«Это не компетенция министра принимать решения о внешнеэкономических отношениях с другим государством. Это компетенция Кабинета министров и президента Украины. Это выглядит как демонстрация слабости главы государства… Это решение не является взвешенным, оно не может приниматься в отдельном контексте. Нужно говорить о стратегии взаимоотношений с Россией… Подобные заявления являются чрезвычайно любительскими, чтобы уделять им столько внимания. Непонятно, почему они не поддерживаются правительством и президентом? Или это является осознанной провокацией, которая согласована с главой государства, или это растерянность перед такими радикальными атаками на ситуацию?» — задался вопросом Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о новых ограничениях в сообщении с Российской Федерацией.

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — написал в Фейсбуке Омелян.

Напомним, ранее Омелян заявил, что Украина намерена закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. По его мнению, украинцам нечего ездить в Россию. Он призвал совет нацбезопасности и обороны и кабинет министров поддержать инициативу.