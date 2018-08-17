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Военнослужащим армянской армии разрешили пользоваться сотовыми телефонами

Политика

Военнослужащие срочной службы, согласно приказу, могут иметь телефоны без функций видео‑ и фотосъёмки, диктофона и выхода в интернет

Военнослужащим армянской армии разрешили пользоваться сотовыми телефонами

Ереван, 17 августа 2018, 12:34 — REGNUM  Военнослужащие Вооруженных сил Армении получили право использовать сотовые телефоны, соблюдая при этом ряд условий. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, сославшись на соответствующий приказ министра обороны Давида Тонояна.

Военнослужащие срочной службы, согласно приказу, могут иметь телефоны без функций видео‑ и фотосъёмки, диктофона и выхода в интернет. Военнослужащие должны зарегистрировать телефон в военной части и пользоваться им только в свободные часы, которые установлены распорядком дня.

В то же время Арцрун Ованнисян предостерёг, чтобы военнослужащие при пользовании сотовым телефоном избегали разговоров о военной жизни, не звонили родным во время напряженных ситуаций, не сообщали о готовящейся «тревоге», отключали телефоны во время боевых действий.

«Помните, противник слушает вас и по местоположению вашего телефона может уничтожить вас и ваше подразделение», — сообщил Ованнисян.

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Политическая жизнь Армении
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