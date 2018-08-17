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Премьер-министр Малайзии выступил с критикой антисемитизма

Политика

«Антисемитизм — это термин, призванный помешать людям критиковать евреев за то, что они делают неправильные вещи», — заявил Махатхир Мохамад

Премьер-министр Малайзии выступил с критикой антисемитизма
Эмиль Флори. Прекратите притеснять евреев! 1904

Куала-Лумпур, 17 августа 2018, 12:31 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что «антисемитизм был искусственно создан для того, чтобы остановить критику людей в адрес евреев, сделав их единственной безупречной расой», сообщает Sindonews.

«Антисемитизм — это термин, призванный помешать людям критиковать евреев за то, что они делают неправильные вещи», — заявил Махатхир Мохамад.

Премьер-министр Малайзии отметил, что евреи теперь контролируют мир через посредников. Однако премьер-министр также настаивает на том, что он не выступает против или враждебно в отношении евреев, а лишь критикует их действия.

Премьер-министр Малайзии известен своей антисемитской риторикой. В 2013 году Мохатхир Мохамад на встрече организации исламского сотрудничества в Куала-Лумпуре заявил о том, что «он хотел бы уничтожить всех евреев, ссылаясь в качестве примера на холокост европейских евреев нацистами во время Второй мировой войны. 1,3 млрд мусульман не могут быть побеждены несколькими миллионами евреев».

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Политика Малайзии
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