Названы темы переговоров Патрушева и Болтона в Женеве

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон обсудят на встрече в Женеве контроль над вооружениями и участие Ирана в урегулировании ситуации в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на близкие к Белому дому источники.

По данным издания, основной темой переговоров станет ситуация в Сирии, в частности роль Ирана в конфликте.

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Кроме того, стороны обсудят контроль над вооружениями, этот вопрос ранее был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки, отмечает издание.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится в Женеве со своим российским коллегой на следующей неделе. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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