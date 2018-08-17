Звезда КВН обжаловала своё снятие с выборов в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 августа 2018, 12:15 — REGNUM Актриса команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова решила не сдаваться и обжаловала решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о снятии с выборов. Документы уже поступили в судебную инстанцию.
Теперь своё слово скажет Свердловский областной суд.
Напомним, иск о снятии Михалковой подал один из её конкурентов, Рустэм Казыханов. По этому же округу баллотируется и действующий депутат гордумы Елена Дерягина, которая считается основной конкуренткой Михалковой.
Решение об отмене регистрации суд принял 15 августа. Поводом для этого стали неточности в сведениях о гражданах, которые поставили подписи в её поддержу.
Напомним, выборы пройдут 9 сентября.
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