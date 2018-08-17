Пятница, 17 Августа 2018 года
13:11:57 МСК

Звезда КВН обжаловала своё снятие с выборов в Екатеринбурге

Политика

Слово за свердловским областным судом

Екатеринбург, 17 августа 2018, 12:15 — REGNUM  Актриса команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова решила не сдаваться и обжаловала решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о снятии с выборов. Документы уже поступили в судебную инстанцию.

Теперь своё слово скажет Свердловский областной суд.

Напомним, иск о снятии Михалковой подал один из её конкурентов, Рустэм Казыханов. По этому же округу баллотируется и действующий депутат гордумы Елена Дерягина, которая считается основной конкуренткой Михалковой.

Решение об отмене регистрации суд принял 15 августа. Поводом для этого стали неточности в сведениях о гражданах, которые поставили подписи в её поддержу.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге суд снял звезду КВН с выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить