Экипаж танкера «Механик Погодин» отбил попытку захвата судна

Москва, , 12:13 — REGNUM Со стороны украинских силовых структур начались провокационные действия с целью незаконного проникновения на танкер «Механик Погодин», удерживаемый в порту Херсон. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора судна «В.Ф. Танкер».

Отмечается, что «16 августа в 13:30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы».

На судно группа допущена не была, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, судно беспрепятственно вошло в акваторию порта, где планировалась выгрузка дизельного топлива, 10 августа. Украинские таможенники отказали в выгрузке, а капитану судна запретили выходить из акватории порта. Экипаж 16 августа сообщил, что под видом «проверки» может последовать попытка силового захвата судна.

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