Украина задумала нанести России «весомые удары» за досмотр судов

Киев, , 11:52 — REGNUM Контрмеры против досмотра российскими пограничниками судов в Азовском море придумало министерство инфраструктуры Украины, заявил глава ведомства Владимир Омелян, сообщает 17 августа «112 Украина».

По его словам, министерство разработало целый комплекс мер, которые станут «весомыми ударами» по России. Однако озвучивать, что же именно разработало министерство, Омелян не стал. Он отметил лишь, что прекращение пассажирских железнодорожных перевозок между Россией и Украиной — одна из мер данного комплекса.

Напомним, Россия проводит досмотры в Азовском море судов на абсолютно законном основании, что подтвердила украинская пограничная служба. Так, досмотр проводится по соглашению с Украиной о досмотре судов в Азовском море от 2004 года.