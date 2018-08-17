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Власти Египта заканчивают план урегулирования между ХАМАС и Израилем

Политика

Договор поможет прекратить насилие на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан

Власти Египта заканчивают план урегулирования между ХАМАС и Израилем
Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Каир, 17 августа 2018, 11:33 — REGNUM  Власти Египта заканчивают подготовку соглашения о мирном урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает 17 августа Al Arabia.

Договор поможет прекратить насилие на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, особенно на границе сектора Газа, где проживает порядка 2 млн палестинцев.

Напомним, противоречия между ХАМАС и Израилем усилились с конца марта 2018 года, после того как военнослужащие еврейского государства убили выше ста палестинцев во время акций протеста.

Египет выступил посредником в переговорах между враждующими сторонами, однако партия ФАТХ, также имеющая влияние в Палестине, не присоединилась к переговорному процессу в Каире.

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