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МИД Франции решительно осудил нападение на образовательный центр в Кабуле

Политика

Франция выразила соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым

МИД Франции решительно осудил нападение на образовательный центр в Кабуле
Террористы. Афганистан

Париж, 17 августа 2018, 11:15 — REGNUM  МИД Франции решительно осудил нападение на образовательный центр управления национальной безопасностью Афганистана.

Франция выразила соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

МИД Франции поддерживает усилия афганских властей в борьбе с терроризмом.

Напомним, 15 августа на западе афганской столицы террорист-смертник напал на учебный центр управления национальной безопасностью страны «Мавауд». По последним данным в результате теракта 48 человек погибли, а 67 — ранены.

Читайте ранее в этом сюжете: За неделю в Афганистане в терактах убито более 350 человек

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Политическая жизнь Франции
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