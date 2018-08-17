МИД Франции решительно осудил нападение на образовательный центр в Кабуле

Париж, 17 августа 2018, 11:15 — REGNUM МИД Франции решительно осудил нападение на образовательный центр управления национальной безопасностью Афганистана.
Франция выразила соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.
МИД Франции поддерживает усилия афганских властей в борьбе с терроризмом.
Напомним, 15 августа на западе афганской столицы террорист-смертник напал на учебный центр управления национальной безопасностью страны «Мавауд». По последним данным в результате теракта 48 человек погибли, а 67 — ранены.
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