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На Украине рассказали о пользе транспортной блокады России

Политика

Эксперты уже отметили, что «санкции» больше ударят по Украине, чем по России

На Украине рассказали о пользе транспортной блокады России
Цитата из х/ф «Ленин в Октябре». Реж. Михаил Ромм. 1937. СССР
«Дайте настоящего душителя! Вешателя!»

Киев, 17 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Закрытие железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдет Украине на пользу, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Говоря о закрытии авиасообщения между двумя странами в 2015 году, министр отметил, что это пошло Украине на пользу, поскольку пассажиропоток вырос в два раза, украинские граждане охотно летают, а авиация развивается.

«Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», — заявил Омелян в эфире украинского «Пятого канала».

Напомним, ранее Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом эксперты уже отметили, что такие «санкции» больше ударят по Украине, чем по России, так как закрытие железнодорожного сообщения ударит по украинским трудовым мигрантам.

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