В Москве стартует первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей

Москва, , 10:41 — REGNUM Сегодня, 17 августа, в Москве откроется первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей. Мероприятие, которое проводится по инициативе «Национального общественного мониторинга», «Российского фонда свободных выборов России» и Ассоциации юристов России, будет посвящено развитию общественного наблюдения на выборах на основе цифровых технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы конгресса.

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Общественные палаты смогут наблюдать за выборами всех уровней

Конгресс продлится два дня. Программа мероприятия включает панельную сессию и экспертную дискуссию. Спикерами выступят председатель Центризбиркома Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Кинев, а также глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов. Также запланированы дискуссии по секциям, мастер-классы, презентации, обучение современным цифровым технологиям общественного контроля на выборах, юридический case-study.

Участниками конгресса станут общественные наблюдатели из Москвы и регионов России, члены молодежных избирательных комиссий, эксперты по вопросам общественного наблюдения на выборах, международные наблюдатели; представители органов власти, ЦИК России, Общественной палаты РФ, политические журналисты и блогеры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в закон о выборах президента РФ были внесены поправки, разрешающие Общественной палате РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. ОП РФ могла назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию на всей территории страны, региональные палаты — на территории соответствующего региона.

4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Общественной палате РФ и общественным палатам субъектов РФ назначать наблюдателей при проведении выборов в органы государственной власти регионов и местного самоуправления (МСУ). Региональные общественные палаты при этом вправе делегировать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ.

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