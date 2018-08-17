В Екатеринбурге отложен суд по снятию Партии пенсионеров с выборов

Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Свердловский областной суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на решение суда первой инстанции, который не удовлетворил иск ЛДПР к избиркому Екатеринбурга о снятии с выборов депутатов гордумы от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«Объявлен перерыв до 20 августа, 14:00. Сторонам дано время на изучение поступивших дополнений и возражений», — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что ранее свердловское отделение ЛДПР потребовало снять с выборов в гордуму депутатов, идущих по списку РППС, мотивируя это тем, что в ходе регистрации были допущены нарушения. Однако в избиркоме Екатеринбурга сочли, что процедуры не были нарушены. Тогда представители ЛДПР обратились в Ленинский районный суд города. Суд отклонил иск, посчитав решение городской избирательной комиссии Екатеринбурга правомочным.