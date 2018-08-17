Германия отправит на учения НАТО 8 тыс. солдат

Берлин, , 10:29 — REGNUM Германия отправит для участия в учениях НАТО в Норвегии 8 тыс. солдат, передает немецкий телеканал N-TV 17 августа.

Берлин станет одним из крупнейших участников масштабных учений НАТО Trident Juncture, отправив 8 тыс. солдат, около 100 танков и более 2 тыс. автомобилей. Благодаря Trident Juncture общее участие немецких солдат в международных учениях в этом году возрастет до рекордных 12 тыс. — это в три раза больше, чем в 2017 году. Стоимость учений оценивается в €90 млн.

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В общей сложности в них примут участие более 40 тыс. военных из 30 стран НАТО и их партнеров.