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Депутат Рады предложил ввести визы для артистов и бизнесменов из России

Политика

Введение визового режима между двумя странами обернуться еще более тяжелым политическими и социально-экономическими последствиями для Украины

Депутат Рады предложил ввести визы для артистов и бизнесменов из России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 17 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Для въезда на территорию Украины граждане России должны получать визу, заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь в эфире телеканала ZIK.

При этом депутат не возражает, чтобы российские артисты и граждане РФ, у которых на Украине есть бизнес, ездили в эту страну.

«Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу», — заявил Чижмарь, добавив, что пограничник не может за пять минут выяснить, с какими намерениями люди въезжают в страну.

Напомним, по данным украинского МИД, на территории России живет и работает порядка трех миллионов граждан Украины. Введение виз создаст им дополнительные трудности, а возвращение такого количества людей на Украину может обернуться еще более тяжелым политическими и социально-экономическими последствиями для страны.

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Введение визового режима между Украиной и Россией
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