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Пакистанские власти угрожают заблокировать Twitter

Политика

Уполномоченный правительственный орган Пакистана заявил о том, что Twitter в отличие от остальных платформ не выполняет его требования о фильтровании контента

Пакистанские власти угрожают заблокировать Twitter
Иллюстрация: Rutwitter.com
Twitter

Исламабад, 17 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Пакистанский орган электросвязи в своём отчете Сенату Пакистана сообщил, что Twitter в отличии от таких платформ, как Facebook, YouTube и других, не осуществляет блокировку контента по запросу властей.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», официальный представитель пакистанского органа электросвязи заявил, что из сотен запросов на блокировку нежелательного контента и оскорбительных материалов только около 5% принимаются во внимание руководством Twitter, остальные просто игнорируются. Основным поводом для блокировки контента по запросу властей являются уничижительные комментарии в сторону Пакистана.

Верховный суд Пакистана потребовал от руководства Twitter осуществлять фильтрование контента по запросу властей под угрозой блокировки. В прошлом уже были случаи, когда правительство Пакистана реализовывало свои угрозы и блокировало онлайн-платформы, так Facebook был запрещен в 2008 году, а затем повторно в 2010 году, а YouTube был заблокирован в стране более двух лет, с 2012-го года по 2014-й.

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