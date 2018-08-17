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Министры обороны Китая и Индии обсудят возможность создания горячей линии

Политика

В ходе своего визита в Индию министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ проведет переговоры со своими индийскими коллегами об углублении военного сотрудничества между двумя странами

Нью-Дели, 17 августа 2018, 10:11 — REGNUM  Министр национальной обороны и государственный советник КНР Вэй Фэнхэ совершит поездку в Индию с 21 по 24 августа.

По сообщению индийского новостного агентства «Хиндустан Таймс», в ходе своего визита он встретиться со своей индийской коллегой — министром обороны Нирмалой Ситхараман.

Данная встреча станет вторым по значимости событием в отношениях между Китаем и Индией после встречи премьер-министра Нарендры Моди и президента Си Цзиньпина в рамках Уханьского саммита. На этом саммите лидеры двух стран поставили задачу укрепления военного сотрудничества между двумя странами.

Министры обороны двух стран конкретно обсудят углубление стратегической коммуникации между двумя странами, включая создания горячей линии между ними. На данный момент основным вопросом является то на каком уровне будет проложена горячая линия: на уровне высшего командования или же между командирами приграничных районов.

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