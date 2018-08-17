Президент Афганистана посетил город, отбитый у террористов

Кабул, , 10:07 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани посетил город Газни недавно подвергшийся атаке боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 августа Associated Press.

Борьба за стратегически важный город на юго-востоке страны продолжалась пять дней, сотни человек погибли в ходе столкновений.

Гани проведет встречи с должностными лицами города, а также с влиятельными старейшинами, чтобы обсудить обеспечение безопасности в регионе.

Напомним, бои за город Газни, являющийся центром одноименной провинции, продолжались пять дней. В ходе столкновений погибли порядка 100 афганских военнослужащих, а также 35 мирных граждан. Террористы потеряли несколько сотен боевиков, пока не были отброшены.

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