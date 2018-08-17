Antaranews: Индонезия привержена построению единства нации в многообразии

Джакарта, , 10:03 — REGNUM Начальник генерального штаба Вооруженных сил Индонезии Дидит Хердиаван заявил, что индонезийская нация привержена идее построения единства нации в многообразии, сообщает Antaranews.

Девиз «Единство в многообразии» высечен на индонезийском гербе и отражает множественность этносов, религий и культур в Индонезии.

Разнообразие индонезийского народа стало подарком для построения толерантного общества.

По случаю дня независимости Индонезии, Дидит Хердиаван напомнил о том, как важно чтить историю. «Через созерцание истории можно извлечь уроки из всех неудач и повысить шансы на успех», — отметил он.

В течение 73 лет индонезийская нация доказала свою независимость. «До сих пор мы продолжаем бороться для достижения процветания страны», — продолжил начальник генерального штаба.

«Мы должны быть благодарны и горды. Мы должны передать наши национальные идеи будущим поколениям», — подчеркнул Дидит Хердиаван.

Напомним, 17 августа в Индонезии отмечается день независимости. В ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию, которая длилась с 9 марта 1942 года по 17 августа 1945 года. На момент оккупации Индонезия являлась голландской колонией.