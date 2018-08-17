Кристина Киршнер настаивает на ревизии гостендеров с 2003 по 2015 год

Буэнос-Айрес, , 09:57 — REGNUM Сенатор Кристина Киршнер и аргентинский парламентский блок «Фронт за победу» (FpV) представили 16 августа инициативу по созданию специальной комиссии по расследованию дорожно-строительных работ в период президентского мандата четы Киршнер. Об этом FpV сообщил в социальных сетях.

Блок представил Конгрессу законопроект о создании двухпалатной комиссии по комплексной ревизии тендеров на инфраструктурные проекты в период с 25 мая 2003 года по 9 декабря 2015 года. В нее должны войти представители различных парламентских групп, которые через 180 дней расследования опубликуют итоговый отчет.

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Как сообщало ИА REGNUM, Киршнер оказалась в центре крупного антикоррупционного расследования, получившего в аргентинской прессе название «дело о тетрадях». Следователи считают, что бывший министр федерального планирования Хулио де Видо (2003−2015) создал коррупционную схему, согласно которой заранее определенные победители тендеров должны были выплачивать сумму от сделки чиновникам. Сторонники Киршнер считают дело сфабрикованным с целью отстранить ее от участия в президентских выборах в 2019 году.

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