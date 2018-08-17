Daily Sabah: Освобождением Брансона конфликт Турции и США не разрешить

Анкара, , 09:44 — REGNUM По мере того как президент США Дональд Трамп продолжает свой беспрецедентный крестовый поход против Турции, становится очевидно, что противоречия между Вашингтоном и Анкарой далеко не ограничиваются делом американского пастора Эндрю Брансона, пишет Ильнур Чевик в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Даже если пастор Брансон так или иначе вернется домой, тот тяжелый урон, который был нанесенный турецко-американским отношениям нынешним дипломатическим скандалом, придется исправлять еще долгое время. Конечно, по некоторым насущным вопросам брак по расчету между Вашингтоном и Анкарой может продолжаться, но в глубине сердца каждого гражданина Турции сохранится возмущение и разочарование из-за того, как поступил Белый дом с Турцией. Сгладить негативное впечатление сразу будет невозможно.

Более того, несмотря на заявления Белого дома о том, что введенные против Анкары санкции могут быть сняты после освобождения Брансона, те высокие пошлины, которые ввел Трамп на импорт турецкой продукции, никуда не денутся.

Напомним, в основе нынешнего кризиса между Вашингтоном и США находится дело американского пастора Брансона, арестованного в Турции по подозрению в причастности к попытке государственного переворота 2016 года. В связи с этим делом США уже ввели санкции против двух турецких министров, а также увеличили до 50% и 20% ввозные пошлины на турецкую сталь и алюминий. В результате произошло резкое падение стоимости турецкой валюты.

Также необходимо отметить, что дело Брансона стало не первой причиной разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Раскол в отношениях двух стран внесла и поддержка Белым домом сирийских курдов, реакция на попытку военного переворота 2016 года и его нежелание выдавать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.