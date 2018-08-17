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Эр-Рияд выделил $100 млн на борьбу с ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эр-Рияд выделил $100 млн на борьбу с ИГИЛ*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Эр-Рияд, 17 августа 2018, 09:41 — REGNUM  Правительство Саудовской Аравии внесло $100 млн для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 августа Al Arabia.

Средства были переданы в распоряжении коалиции, сражающейся с террористами. Деньги будут направлены на стабилизацию регионов, освобожденных от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии. В настоящее время усилиями международной коалиции, а также ВКС России, террористы значительно сократили свое влияние в указанных государствах. Тем не менее они до сих пор представляют серьезную угрозу.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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