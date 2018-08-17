Пентагон заподозрил Китай в подготовке к ударам по США

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Министерство обороны США полагает, что Китай обучает своих военных наносить удары по Соединённым Штатам и их союзникам. Об этом говорится в докладе Пентагона о вооруженных силах КНР, опубликованном на сайте ведомства.

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Национальная разведка США: Россия и Китай хотят милитаризировать космос

В документе отмечается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в течение последних трёх лет «значительно расширила свою зону проведения надводных операций, получив опыт в важных морских регионах и, вероятно, проводя учения для ударов по целям США и их союзников».

Также в докладе обращается внимание на значительный прогресс, достигнутый Китаем в космической сфере.

«НОАК продолжает укреплять свои военные возможности в космосе, несмотря на свою публичную позицию против милитаризации космоса», — уверены в Пентагоне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года министерство обороны США выразило серьёзную обеспокоенность перспективой появления российского и китайского оружия в космосе уже в ближайшей перспективе. Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия и Китай намерены реализовать планы военного использования космического пространства, формально призывая не нарушать мирный статус космоса. При этом он назвал активность России и Китая в космосе одной из мировых угроз.

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