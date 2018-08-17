Богатые и бедные: с какими деньгами идут на выборы в Приангарье

Иркутск, , 09:12 — REGNUM Из всех претендентов на кресла депутатов Законодательного собрания Иркутской области самой большой партийной кассой располагают единороссы (порядка 40 миллионов рублей), самой маленькой — члены КПСС (1,8 миллиона рублей). Такой вывод можно сделать из данных областной избирательной комиссии, опубликовавшей сведения о поступлении денег в избирательные фонды партий, участвующих в выборах в Заксобрание Иркутской области.

Если большая часть средств, аккумулированных на счёте «Единой России» (31 миллион рублей), — это собственные средства партии, то КПСС наполняла свой фонд пожертвованиями граждан, суммами от 50 до 300 тысяч рублей.

Избирательный фонд ЛДПР наполнила деньгами сама партия: все 5,5 миллиона рублей ушли на выпуск и распространение агитационных материалов. Деньги в фонд «Родины» перечисляли юридические лица: 8,3 миллиона рублей партия потратила на оплату работ и услуг, выполненных юрлицами и гражданами.

У «Справедливой России» большую часть фонда (1,9 миллиона рублей) составили собственные средства. Они пошли на изготовление агитматериалов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Иркутской области, кроме выборов депутатов регионального парламента, должны пройти 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра.