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Власти ДРК выдали ордер на арест лидера оппозиции

Политика

Политик с 2016 года проживает за пределами государства

Власти ДРК выдали ордер на арест лидера оппозиции
Наручники

Киншаса, 17 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) выдало международный ордер на арест лидера оппозиции Моисе Катумби, сообщает 17 августа Al Jazeera.

Политик с 2016 года проживает за пределами государства. Теперь его будут преследовать и за рубежом.

Напомним, Катумби проживал какое-то время в Замбии, он пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на пост президента страны, однако ему было отказано во въезде в страну.

Политик обвиняется в нанесении ущерба внутренней и внешней безопасности ДРК, он будет немедленно арестован, как только попытается пересечь границу государства.

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Беспорядки в Конго
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