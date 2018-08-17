Попала под раздачу: о психологическом давлении на Бутину в США

Барнаул, , 08:50 — REGNUM Попавшая в тюрьму Вашингтона гражданка России Мария Бутина, на которую сейчас, по мнению российских дипломатов, оказывают психологическое давление, ранее вела активную деятельность в Алтайском крае и Москве. Основатель Школы реальной политики Константин Емешин не без гордости называет Бутину «Моя ученица». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM оказываемое на неё психологическое давление в американской тюрьме, общественник рассказал, что предшествовало её задержанию в США.

«Бутину я с гордостью отмечаю как «Моя ученица». Студенткой она пришла ко мне в «Школу реальной политики» и даже стала координатором. Ходила на сессии Алтайского крайсовета (АКЗС), активно взаимодействовала с депутатами. В 2008 году, когда Общественная палата избиралась в крае, я убедил её участвовать в выборах, и мы оба стали членами — я стал секретарем палаты, а она руководителем информационного центра. Её активность и компетентность, а также умение вести диалог с коллегами явно выражали незаурядность её личности.

Поскольку она одновременно отвечала в палате за молодежную политику, я рекомендовал ей съездить на знаменитую тусовку молодежи на Селигере. И по приезде она должна была начать формировать аналогичную площадку в Алтайском крае. Я её рекомендовал для работы в администрации края. Но в 2010 году наша Общественная палата оказалась неугодной губернатору Александру Карлину, поскольку мы с ним вели диалог «на равных». А Александр Богданович (Карлин, прим. ИА REGNUM ) к этому времени явно уже «забронзовел». Вице-губернатор Ларин завел интригу, чтобы свергнуть руководство палаты, но мы его переиграли. Тогда Ларин решил просто через депутата Даниила Бессарабова изменить краевой закон и сделать палату назначаемой. В 2010 году, когда кончились наши полномочия, палата уже формировалась путем назначения губернатором. Для нас подобная палата уже стала неинтересна. Да и на молодежный комитет Александр Карлин уже назначил другого человека.

Поэтому потенциал Марии оказался не востребован в крае, и она просто уехала в Москву, где возглавила российскую организацию по легализации короткоствольного оружия. Она сформировала ячейки этой организации по России, в том числе и в Алтайском крае. Однако пару лет назад вдруг она мне сообщила, что ей предложили пройти обучение в США. Я ее поздравил. Этим летом обучение закончилось, и она мне сообщила, что надо делать выбор: возвращаться в Россию или принять предложение работать в Силиконовой долине. А через неделю случилось задержание.

Я вник в особенность американского законодательства, и там оказалось, что тема «иностранных агентов» заморочена еще круче, чем в России. А тут еще уникальный период раскола общественного мнение в США и формирование мощного проекта против Трампа, что он избран при вмешательстве России. Естественно, Мария попала под эту «раздачу».

Комментировать порядки внутри американских тюрем я вряд ли могу, так как не являюсь экспертом в этом вопросе. Да и движущие причины и детали, как и механизмы деятельности спецслужбы я вряд ли смогу прокомментировать. Мы с ней общались через Facebook. Но сейчас она, вероятно, не имеет доступа.

Во всей этой истории меня удивляет наше общество, которое все воспринимает как телесериал и балдеет. Я же возражаю, что это тюрьма. Обидно, что масса «патриотов», клянущих проклятых «пиндосов», с такой же радостью осуждают и Марию. Я обратился в Министерство иностранных дел через интернет, чтобы они защитили права моей ученицы, но ответа пока не получил», — резюмировал Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2018 года гражданка Российской Федерации Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Ей было предъявлено обвинение в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента.

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После посещения Бутиной в тюрьме российские дипломаты заявили о намерении направить ноту в госдеп с требованием прекратить психологическое давление: заключённую не выпускают на прогулки, зато ночью каждые 15 минут в камере проводят проверки. Помимо прочего, Бутина пожаловалась на холод в камере, обострившуюся болезнь и частые личные досмотры с полным раздеванием.

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