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Власти Уганды избавляются от неугодных политиков?

Политика

Оппозиционер обвиняется в незаконном хранении оружия

Кампала, 17 августа 2018, 08:42 — REGNUM  Угандийский оппозиционный политик Роберт Кьягулани обвиняется в незаконном хранении оружия, сообщает 17 августа Al Jazeera.

Супруга обвиняемого утверждает, что Кьягулани не умеет обращаться с оружием, поэтому его следует отпустить. Адвокат подсудимого заявляет о плохом состоянии своего подопечного: он не может стоять и ходить, лишь сидеть, да и то с трудом.

Напомним, вместе с Кьягулани были арестованы еще три других оппозиционных политика, они обвиняются в государственной измене. Сам же законодатель не появлялся на публике с момента своего задержания.

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