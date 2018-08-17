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Глава Франции и президент Египта обсудили ситуацию в Газе

Политика

Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Египта Абдель Фаттах аль-Сисси состоялся 16 августа

Глава Франции и президент Египта обсудили ситуацию в Газе
Бейт-Ханун. Сектор Газа

Париж, 17 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Египта Абдель Фаттах аль-Сисси, чтобы обсудить ситуацию в Газе, сообщает Europe1.

Стороны «подчеркнули настоятельную необходимость деэскалации и гуманитарной поддержки в Газе».

Президент Франции «приветствовал усилия Египта по продвижению межпалестинского диалога, обеспечению перемирия в Газе и доступа к гуманитарному коридору».

Ситуация в Газе все еще очень напряженная. По меньшей мере 169 палестинцев были убиты со стороны израильских военных, а 20 июля был убит израильский солдат. В прошлый четверг, 9 августа, израильские военные самолеты нанесли ответный удар по более чем 150 военным объектам, принадлежавших правящим в секторе Газа силам ХАМАС.

Лидеры также обсудили ситуацию в Ливии и усилия Египта и Франции по обеспечению политического процесса, продвигаемого ООН, для подготовки к выборам в декабре 2018 года.

Напомним, президентские выборы в Ливии должны состоятся 10 декабря 2018 года.

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