«В связи с уточнением»: как избирком Алтайского края оскандалился

Барнаул, , 08:19 — REGNUM Избирательная кампания по выборам губернатора Алтайского края ознаменована крупным скандалом, который уже дошёл до руководства ЦИК РФ. Речь идёт о массовой рассылке писем руководителям туристических фирм с просьбой предоставить персональные данные о клиентах, которые в день голосования будут находиться на отдыхе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Копию одного из таких писем опубликовал сайт ratanews.ru. На официальном бланке за подписью председателя Железнодорожной территориальной избирательной комиссии Барнаула значится:

«В связи с уточнением списков избирателей для проведения выборов губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года просим вас предоставить информацию о жителях Барнаула, которые будут находиться на отдыхе за пределами города в день голосования. Информацию следует направить до 1 сентября и указать в ней ФИО, дату рождения и место регистрации гражданина».

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, которые цитирует РБК, сначала туроператорам шли сигналы только в отношении районной избирательной комиссии Железнодорожного района Барнаула, но позднее выяснилось, что такие письма получили многие районные комиссии Барнаула.

«Обсуждение нашумевшей темы выявило еще одно немаловажное обстоятельство: многие компании получили обращение, подписанное главой избирательной комиссии Геннадием Зайцевым, не напрямую, а от Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ)», — пишет Ирина Тюрина.

По её словам, комментируя этот инцидент, руководство АРАТ пояснило, что разослать письмо попросила заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина, которая, в свою очередь, отметила, что необходимость в этом связана с обеспечением возможности голосования тем, кого 9 сентября не будет в городе.

«Допустим, человек, который проживает в Барнауле, уедет в Белокуриху или в Горный Алтай. И они готовы предоставить ему место для голосования там, где он будет находиться», — цитирует Ирина Тюрина. С её слов следует, что скандал уже дошёл до руководства ЦИК РФ.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заверил, что избирком не имеет к произошедшему никакого отношения, но тщательно всё проверит. Также в ЦИКе напомнили, что за нарушение Закона «О персональных данных» (обработка личной информации разрешена только при согласии самого гражданина) предусмотрены штраф в размере до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до двух лет (ст. 137 УК).

Тем временем от причастности к рассылке писем туркомпаниям открестились и в алтайском избиркоме.

«Письма от Железнодорожной комиссии Барнаула туркомпаниям с просьбой предоставить такие данные действительно были, но они незаконны, их распространение пресечено, избирком ведет проверку», — заявила сайту Amic.ru председатель краевой комиссии Ирина Акимова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Алтайском крае являются досрочными, назначены они были после скоропостижной отставки Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет. Врио главы региона указом российского президента Владимира Путина назначен красноярский чиновник и бывший топ-менеджер компании «Норильский никель» Виктор Томенко.

Наблюдатели отмечают, что избирательная кампания на Алтае проходит при жёстком административном давлении. Агитационными плакатами кандидата увешаны стены многих барнаульских больниц и даже некоторых магазинов. Один из продавцов, торгующих фруктами в павильоне (Индустриальный район), признался, что повесить «агитку» Виктора Томенко в приказном порядке, под угрозой закрытия, попросил представитель администрации района.