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В США перенесли запланированный Трампом военный парад

Политика

На 2019 год

В США перенесли запланированный Трампом военный парад
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 августа 2018, 07:55 — REGNUM  Министерство обороны Соединенных Штатов решило перенести проведение военного парада в Вашингтоне, который должен был состояться в ноябре текущего года, на следующий год, сообщает ABC со ссылкой на заявление Пентагона.

«Изначально планировали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, но теперь решили рассмотреть возможности (его проведения) в 2019 году», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону провести масштабный военный парад. Соответствующее решение американский лидер принял после посещения парада по случаю Дня взятия Бастилии во Франции в 2017 году, который произвел на него большое впечатление. Парад в Вашингтоне приурочили к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Ранее американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что парад обойдется бюджету страны более чем в $90 млн.

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