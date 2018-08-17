Поведение ресурсоснабжающих организаций Колымы «не поддаётся описанию»

Магадан, Магаданская область, , 07:57 — REGNUM В ресурсоснабжающих организациях Колымы — бардак, который негативно сказывается на подготовке к отопительному сезону. О том, что происходящее в этих компаниях «не поддаётся никакому описанию», заявил врио губернатора Магаданской области Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Вы должны разобраться, сколько ресурсоснабжающих организаций, находясь в состоянии банкротства, продолжают работать, — сказал Носов министру строительства ЖКХ и энергетики области Василию Рыженкову.— Сколько ресурсоснабжающих организаций не находятся в состоянии банкротства, но при этом их счета арестованы, в каких-то организациях задолженность такова, что арест завтра последует и со счетов будет списание денежных средств. Мы столкнулись с тем, что если вдруг ресурсы попадают в распоряжение этих организаций, то финансовые потоки идут в любом направлении, кроме того, что мы планировали и ради которого делались транзакции. Это ненормально».

Прокурора области врио главы Колымы попросил разобраться с долгом сотрудникам компании «Олаинтерком»: организация получила средства на его погашение, но не все выделенные деньги направила на эти цели.

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«На каком основании принятые решения были нарушены? Почему позволительно так поступать? Я прошу прокуратуру с этим вопросом разобраться», — заявил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее назначенный врио главы Магаданской области экс-мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) выражал недовольство работой министров региона, формированием бюджета, ситуацией в здравоохранении и состоянием федеральной автодороги «Колыма».

"С ожиданиями ничего не совпало. Новая территория со своими особенностями, с проблематикой, очень сильно похожей на проблематику девяностых годов. И это — абсолютная неожиданность», — охарактеризовал Сергей Носов ситуацию в регионе.

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