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Ангела Меркель примет премьер-министра Черногории в Берлине

Политика

В центре переговоров — ситуация на Балканах и расширение Евросоюза

Ангела Меркель примет премьер-министра Черногории в Берлине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Подгорица, 17 августа 2018, 07:54 — REGNUM  Премьер-министр Черногории Душко Маркович обсудит ситуацию на Балканах с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает телеканал N-TV.

17 августа Маркович прибудет в канцелярию Меркель для переговоров о вступлении Черногории в Европейский союз (ЕС), которые ведутся с 2010 года. Европейская комиссия предполагала, что страна может присоединиться к ЕС к 2025 году, однако необходимые реформы зашли в тупик.

Брюссель не устраивает политически контролируемое правосудие и ограничение средств массовой информации, которые также в значительной степени, по мнению руководства ЕС, подконтрольны правительству.

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Расширение Евросоюза на страны Западных Балкан
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