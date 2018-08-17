Госдеп США: «Не закрываем дверь для диалога с Россией»

Москва, , 07:50 — REGNUM Администрация США «не закрывает дверь» для диалога с Россией по вопросам конфликтов в Сирии и на Украине, а также по другим вопросам межгосударственных отношений. Об этом заявил 16 августа представитель американского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о планировании очередного раунда российско-американских переговоров по вопросам двусторонних отношений, представитель госдепа США заявил, что дверь для диалога продолжает оставаться открытой.

«Нынешняя администрация ясно дала понять, что дверь для диалога остается открытой. Мы поддерживаем каналы взаимодействия с Россией по Украине, Сирии, контролю за вооружениями, стратегической стабильности и многим другим двусторонним вопросам», — цитирует ТАСС слова представителя госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится в Женеве со своим российским коллегой на следующей неделе. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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