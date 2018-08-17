Украина нашла ещё одну причину для усиления санкций против Москвы

Киев, , 07:43 — REGNUM Украина пообещала предоставить западным партнерам факты присутствия российских войск на территории Донбасса. Четыре новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), состоящие на вооружении армии РФ, якобы были обнаружены специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое заявление сделали в МИД Украины.

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СБУ обнаружила «российский след» в хакерских атаках на Украине

Киев считает, что это является «ещё одним свидетельством того, что Россия прибегает к эскалации».

"Санкции против государства-агрессора должны быть усилены», — говорится в сообщении украинского внешнедипломатического ведомства в Twitter.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1030130068260044800

Как сообщало ИА REGNUM, Киев уже не раз делал подобные громкие заявления, обвиняя Россию во всех грехах. Так, российское происхождение СБУ узрело в хакерских атаках, совершенных осенью 2017 года на компьютерные сети правительства и ряда инфраструктурных объектов Украины. О торчащих повсюду «российских ушах» заявлял в марте 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с нападением неизвестными на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

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Также с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе Украина утверждает, что на стороне Донецкой и Луганской народных республик сражаются регулярные российские войска. С завидной периодичностью в украинской прессе сообщалось о якобы движущихся в Донбасс колоннах российских танков и бронетранспортеров. При этом летом 2017 года заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука признался, что украинские власти не располагают чёткими юридическими доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии.

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