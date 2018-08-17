В сети появилось видео посадки боевых самолетов на трассу под Хабаровском

Хабаровск, , 07:32 — REGNUM Жители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов Воздушно-космических сил Минобороны России на одну из местных автодорог, запись опубликована на YouTube-канале «Хабаровский край сегодня».

Отмечается, что маневры произошли в рамках военных учений «Восток-2018», в которых участвуют в том числе истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31 и Су-25.

На кадрах видно, как штурмовик пролетает над автомобилями и плавно приземляется. Специально для этого в регионе перекрыли участок автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино с 91-го по 93-й километр. Движение автотранспорта на данном участке будут перекрывать до 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34. Авиационный удар по корабельной группировке условного противника в Каспийском море выполнили самолёты оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на совместном учении с соединениями и воинскими частями Каспийской флотилии.

Читайте подробнее: Сверхзвуковая ракета с Су-34 поразила корабль «противника» на Каспии: видео