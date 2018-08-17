Власти Германии не осуществляют обещанную модернизацию своих зданий

Берлин, , 07:30 — REGNUM Правительство Германии не приблизилось к своей цели осуществить переоборудование своих административных зданий с целью энергосбережения, пишет газета Rheinische Post 17 августа.

До сих пор ни одно из 2200 зданий не модернизировано. Это следует из ответа федерального правительства на запрос парламентской группы Свободной демократической партии.

В 2015 году министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс заявила, что к 2020 году власти обеспечат сокращение потребления тепловой энергии в своих зданиях на одну пятую по сравнению с 2010 годом.