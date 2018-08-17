Президент Франции примет участие в церемонии годовщины освобождения Тулона

Париж, , 08:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, который в настоящее время находится в Форт-Брегансоне, отправится в пятницу днем, 17 августа, в Борм-ле-Мимоза на церемонию, посвященную 74-й годовщине освобождения города Тулон от немецких захватчиков, сообщает Europe1.

Это будет второй раз, когда президент выйдет в люди во время своего отпуска в резиденции Форт-Брегансон.

В ходе южно-французской операции 15 августа 1944 года войска антигитлеровской коалиции высадились на юге Франции между Тулоном и Каннами. В результате немецкие войска отступили.

Примечательно, что бывший президент Франции Шарль де Голль во время своего пребывания в Брегансоне в августе 1964 года также принял участие в церемонии, посвященной 20-летию высадки союзников в Тулоне. Во время президентской кампании Эммануэля Макрона часто сравнивали с Шарль де Голлем.

Точная дата возвращения действующего президента в Париж неизвестна. Однако, согласно заявлению Елисейского дворца, глава государства будет присутствовать на заседании совета министров 22 августа.

Напомним, 3 августа Эммануэль Макрон прибыл в летнюю резиденцию в Форт-Брагансоне, где проводит отпуск со своей женой.

Читайте ранее в этом сюжете: Форт-Брегансон: Эммануэль Макрон вышел в люди