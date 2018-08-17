Глава МВД Иракского Курдистана заявил о возрождении ИГИЛ*

Багдад, , 07:19 — REGNUM Министр внутренних дел Иракского Курдистана Карим Синджари заявил об угрозе возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 августа Kurdistan.ru.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время занимается реорганизацией и вновь начинает представлять угрозу для мирного населения на освобожденных ранее территориях», — подчеркнул Синджари.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полном уничтожении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают свою активную деятельность в стране.

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