Барзани призвал курдские партии к единству

Эрбиль, Ирак, , 07:07 — REGNUM Глава Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани призвал все курдские политические силы к единству, сообщает 17 августа Kurdistan.ru.

Данное заявление было сделано на встрече, посвященной 72-летию создания ДПК. Барзани отметил необходимость единства курдов для более эффективной работы в правительстве страны.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, по заявлению избирательной комиссии страны правительство будет сформировано в ближайшие две недели. Курдские политические партии создадут в законодательном органе государства собственную фракцию.

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