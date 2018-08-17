Пятница, 17 Августа 2018 года
08:43:01 МСК

Барзани призвал курдские партии к единству

Политика

В ближайшие две недели в Ираке будет сформировано новое правительство

Эрбиль, Ирак, 17 августа 2018, 07:07 — REGNUM  Глава Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани призвал все курдские политические силы к единству, сообщает 17 августа Kurdistan.ru.

Данное заявление было сделано на встрече, посвященной 72-летию создания ДПК. Барзани отметил необходимость единства курдов для более эффективной работы в правительстве страны.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, по заявлению избирательной комиссии страны правительство будет сформировано в ближайшие две недели. Курдские политические партии создадут в законодательном органе государства собственную фракцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие военные уничтожили члена исполкома РПК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить