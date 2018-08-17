В Екатеринбурге вновь пожаловались в избирком на газету «Единой России»

Екатеринбург, , 07:34 — REGNUM В Екатеринбурге представители областного комитета КПРФ обратились в городскую избирательную комиссию с жалобой на очередной выпуск газеты, содержащий агитацию за выдвинутых «Единой Россией» кандидатов. Об этом сообщил первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв.

По мнению заявителей, спецвыпуски газеты «Время для главного» являются агитационными материалами, а значит, попадают под действие избирательного кодекса об условиях выпуска и распространения печатных агитматериалов. При этом в жалобе указано на отсутствие оплаты с избирательного счета при выпуске газеты, на незаконное использование изображений физических лиц и иные нарушения.

«На этот раз у нашей жалобы значительно больше шансов, так как в соответствии с законом такие материалы, даже если они не сопровождаются прямыми призывами голосовать за или против кандидата, в случае их неоднократного выпуска являются агитацией», — считает Александр Ивачёв.

Он отметил, что ранее аналогичную жалобу на первый спецвыпуск газеты «Время для главного» подавали представители регионального ЛДПР, однако в городской избирательной комиссии Екатеринбурга не усмотрели нарушений.

Напомним, что в Екатеринбурге продолжается избирательная кампания по выборам в представительный орган власти муниципалитета, которые состоятся 9 сентября, а на мандаты депутатов городской думы претендуют представители семи партий.