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На Урале суд отказался лишать депутатов думы мандатов

Политика

Вадим Чертищев, Виталий Верт и Дмитрий Чураков пока могут продолжать свою депутатскую деятельность

Первоуральск, Свердловская область, 17 августа 2018, 05:41 — REGNUM  В свердловском Первоуральске прокуратура проиграла иск к городской думе. Три депутата местного представительного органа пока могут продолжать свою деятельность.

Ответчиком по иску прокуратуры выступала гордума, а в качестве заинтересованных лиц проходили депутаты Вадим Чертищев, Виталий Верт и Дмитрий Чураков. Надзорное ведомство ранее нашло неточности в их декларациях об имуществе и доходах и потребовало лишить мандатов. Но дума не приняла такого решения.

Тогда прокурор обратился в суд. Заявление поступило 19 июля. А уже 16 августа состоялось главное заседание. На нём представители прокуратуры не смогли добиться желаемого решения.

Отметим, ранее прокуратура фактически проиграла суд к гордуме Екатеринбурга. Прекратить полномочия депутатов, в декларациях которых были найдены недочёты, ведомству тоже не удалось.

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