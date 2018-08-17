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На Украине разработали проект прекращения траспортного сообщения с Россией

Политика

При этом Украина не будет блокировать транзит российских грузов через свою территорию

На Украине разработали проект прекращения траспортного сообщения с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа

Киев, 17 августа 2018, 04:52 — REGNUM  Министерство транспорта Украины разработало проект прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, заявил глава украинского минтранса Владимир Омелян. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, эти меры будут приняты в ответ на «блокаду Россией Азовского моря». Омелян подчеркнул, что «нечего ездить» в Россию, с которой Украина якобы воюет. При этом Украина не будет блокировать транзит российских грузов через свою территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что его ведомство подготовило ряд мер на случай прекращения Украиной транспортного сообщения с Россией. Конкретный перечень мер Дитрих не предоставил, сославшись на несвоевременность такого шага.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс РФ готов к прекращению Украиной ж/д сообщения с Россией

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