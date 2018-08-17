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Китай продолжит поддерживать Пакистан в деле защиты суверенитета

Политика

В Пекине прошла встречи главы МИД КНР и председателя Сената Пакистана

Пекин, 17 августа 2018, 04:36 — REGNUM  Министр иностранных дел Китая, а также член Госсовета КНР Ван И встретился 16 августа председателем Сената Пакистана Садиком Санджани, сообщает агентство Синьхуа.

Ван отметил, что в Пакистане недавно состоялись успешные всеобщие выборы, добавив, что он верит в новые возможности национального строительства для страны, которые принесет Пакистану новое правительство.

«Китай намерен поддержать Пакистан в защите его суверенитета и права на развитие, а также предпринять совместные усилия с Пакистаном, чтобы ускорить строительство экономического коридора Китай — Пакистан, а также углубить двусторонние стратегические партнерские отношения», — заявил Ван.

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По словам Саджрани, Пакистан всегда будет вести дружественную политику в отношение Китай в рамках консенсуса, достигнутого всеми пакистанскими партиями, и это является краеугольным камнем внешней политики страны.

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Напомним, что экономический коридор Китай — Пакистан является для Китая стратегическим инфраструктурным проектом в рамках инициативы «Нового шелкового пути», которые он намерен строить несмотря ни на какие экономические и политические сложности в Пакистане. Кроме того, Китай осуществляет различного рода проекты в Пакистане, вроде прокладки линий оптоволоконной связи.

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Политика Китая
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